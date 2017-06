El diestro José Antonio Canales Rivera se lía a golpes con un grupo de antitaurinos

El torero José Antonio Canales Rivera ha vivido un capítulo bochornoso en Cádiz. El diestro acabó liándose a golpes con varios jóvenes antitaurinos después de que éstos, supuestamente, le insultasen y se metiesen con el mundo de la tauromaquia en un restaurante.

Según ha contado Canales Rivera una vez pedida la cuenta para marcharse del restaurante, los cinco jóvenes se acercaron uno a uno a la mesa donde estaba teniendo el diestro la velada con una chica para llamarle «matador de vacas asesino» y una vez fuera del local, uno de los jóvenes antitaurinos le propició un puñetazo en el ojo. Después de la pelea tuvo que ir al médico porque tiene placas en dos vértebras del cuello por accidentes previos y temía haberse lesionado. Hasta hace pocos días ha tenido un derrame en el ojo y fuerte dolor de rodilla.

Pero, según los testigos que se encontraban en el lugar de los hechos, los golpes fueron mutuos, y el diestro también propinó golpes a los demás participantes en la pelea. Tras el incidente, José Antonio Canales decidió presentar una denuncia en el juzgado de Barbate, localidad en la que reside.

Según explica El Español, el dueño del local donde ocurrieron los hechos no conoce la identidad de los amigos que insultaron al torero, tan solo que «son de Marbella», porque ya habían visitado el restaurante en alguna otra ocasión. «Hay gente a quien le gustan los toros y gente a la que no, pero yo nunca me había encontrado con una situación tan desagradable», indicó Canales Rivera a este mismo diario.