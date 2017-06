Estalla la guerra entre Laura Escanes y su exnovio

Entre Laura Escanes y Risto Mejide parece que todo es felicidad. Sin embargo, el exnovio de la catalana, Ferrán Regaña quiere desenmascarla y entre ambos ha estallado una guerra de acusaciones que no se sabe hasta dónde llegará.

«Quería follarse a un famoso y vivir del cuento», dijo su exnovio en un programa de televisión recientemente. Durante la entrevista, Regaña criticó duramente la relación que mantienen la modelo y el presentador, algo que en un principio pasó desapercibido para Escanes, pero cuando el joven también atacó a su reciente marido, llmándole «pagafantas», la blogger no tardó en contestar.

La influencer ha subido una imagen a su cuenta de Instagram en la que da a entender lo mucho que significa Risto para ella y lo feliz que se encuentra en este etapa de su vida: «Lo que me haces sentir, ser y vivir. Te amo y me encanta que me fotografíes». Con ella demuestra que no le importa lo más mínimo lo que su ex dice sobre ella.

Pero de lo que más se habla estos días, sobre todo en Twitter, es de unos supuestos audios que Laura Escanes, completamente desquiciada, mandó al que fue su chico y que él compartió. Una de estas conversaciones lleva meses en la red, la segunda, tan solo unos días.

En los audios se escucha a Laura gritando a alguien, previsiblemente sería su exnovio. La modelo estaría reprochando la actitud pasiva del chico en la relación: «Conmigo no hablas más, cabrón, mueve un puto dedo si tanto me quieres». En cierto momento de la conversación, la joven pierde los nervios y emite unos gritos que han sorprendido a todo el país.

No obstante no hay ninguna confirmación de que la mujer de los audios sea la catalana, de hecho hay usuarios que aseguran que esa no es su voz sino la de otra persona.

De momento no se sabe si la persona que habla realmente en el audio es Laura Escanes, puesto que hay quien asegura que esos audios pertenecen a otra mujer, pero sea como fuere es algo inaceptable. Pese a todo ya hay quien se ha atrevido a asegurar que el encargado de filtrar las conversaciones ha sido Ferrán Regaña, ex novio de la influencer que ya ha tenido algún detalle feo con ella tras la boda con Risto Mejide.