Froilán, nieto del Rey emérito, reta a su familia

El nieto predilecto del Rey emérito, que cumple 19 años el próximo 17 de julio, quiere que sus padres cumplan con lo pactado. Y es que a cambio de las buenas notas que ha obtenido en el internado de Washington, donde cursó sus estudios este año, el nieto de Juan Carlos y Sofía pide recompensas: libertad para veranear con amigos y lejos de la familia.

El joven ya no parece disfrutar con los planes familiares y prefiere compartir destino estival en compañía de sus amigos. Aunque el deseo de Froilán no parece ser escuchado porque, no sólo querrían organizar sus vacaciones sino también su futuro académico.

El hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar quiere cursar Administración y Dirección de Empresas en Madrid pero sus progenitores desean que vuelva a Estados Unidos, decisión que secundan también sus abuelos, Don Juan Carlos y la Reina Sofía.

El hecho de contradecir a Froilán podría ser la manera de huir del interés de los medios y de posibles provocaciones con las que el joven se encuentra cuando acude a locales de moda, que concluyen habitualmente en enfrentamientos y que, según Marichalar, no benefician nada a su hijo.

«A Felipe le viene muy bien estar alejado del interés mediático porque hay comentarios e historias que han circulado sobre él que hacen mucho daño. Es un buen chico y lo pasa mal con las mentiras que se dicen», justificaba Jaime de Marichalar en Vanitatis