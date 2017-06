Belén Esteban gana el juicio por estafa contra Toño Sanchís

Se trata de una de las sentencias más esperadas del verano y hoy se ha conocido el resultado. Belén Estebanha salido vencedora del duelo con Toño Sanchís. La colaboradora de Telecinco ha ganado el juicio contra la agencia de representación de Toño Sánchís, su ex mánager, en la que le reclamaba cerca de medio millón de euros en concepto de retrasos. La noticia la ha dado a conocer el periodista Antonio Rossi en 'El Programa de Ana Rosa' esta misma mañana.

Tras más de dos años de acusaciones tanto en los platós de televisión como en los juzgados, la juez que lleva el caso le ha dado la razón a la colaboradora, saliendo así victoriosa de este primer asalto y dejando inmutado a su exrepresentante.

El colaborador del programa ha asegurado que Belén Esteban está pletórica y ha asegurado que «con una sentencia en la mano puedo decir que Belén Esteban no mentía» y añade: «Es su noticia más esperada», asegurando que la sentencia ha sido demoledora para la otra parte.

Cabe recordar que fue realmente la colaboradora de «Sálvame» la que interpuso una demanda contra la sociedad Lorant SL, de la cual la única administradora es Lorena, la mujer de Toño. La colaboradora reclamaba el impago de 500.000 euros por trabajos realizados y cobrados, como son las galas de «Más que baile» o «Los ojos de Belén».

Desde un principio no hubo un acuerdo previo al juicio. Belén confiaba en su verdad tal y como había demostrado en cada una de sus intervenciones televisivas, con la intención de ir hasta el final y que se conozca toda la verdad.

Toño Sanchís no participó en el juicio: Su nombre no figuraba en dicha empresa demandada por lo que no tuvo que dar explicaciones al respecto al igual que tampoco estaba citado como testigo.

El precio que se ha gastado Belén Esteban por el juicio ah ascendido a los 100.000 euros en abogados, gestores, peritos y autorías. Detrás de esta decisión hay más de un año de trabajo, que han convencido a Belén para dar este gran paso.

Esta sentencia significa la victoria de la colaboradora, lo que es decisivo para su carrera.

Las primeras reacciones sobre el tema del día tienen como protagonista a uno de los implicados, Toño Sanchís. El manager ha entrado en directo vía telefónica con el programa de Ana Rosa para comentar lo sucedido. El ex representante que aseguraba no tener aún la sentencia, dejaba claro que va a recurrir «porque no estamos de acuerdo». Según Sanchís, «la jueza se agarra a la validez de un contrato de 80-20% frente a uno verbal de un 70-30%» que le comunicó la propia Belén Esteban.

Toño se aferra a que va a demostrar su 'verdad' con contratos donde se ha aplicado dicha comisión. Aunque ahora mismo siente «impotencia» y «rabia de que esta persona durante nueve años no ha tenido ningún tipo de queja durante el periodo que hemos estado trabajando».

Durante su intervención telefónica, la propia Ana Rosa ha dejado claro que en «un contrato verbal es tu palabra contra la suya porque no hay testigos» y que «lo normal es plasmas esos cambios en el papel», a lo que Sanchís ha replicado que «un juicio no se gana ni se pierde en primera instancia».

Jorge Javier Vázquez no ha tardado en dar la enhorabuena por redes sociales a su compañera de trabajo. Tras conocer el veredicto del juez, el presentador ha usado su cuenta de Twitter para poner un mensaje sencillo pero, a la vez, cargado de emoción. "¡Felicidades Belén! ¡Mi amiga le ha ganado el juicio a Toño! Hoy es un gran día", se lee en el mensaje redactado.