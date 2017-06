Enrique de Inglaterra asegura que nadie quiere asumir el trono británico

Enrique de Inglaterra vuelve a estar en el ojo del huracán. En este caso, por unas declaraciones que no han pasado desapercibidas entre los súbditos de la Corona británica. Y es que el príncipe, tercero en la línea de sucesión, ha sido claro en una entrevista en la revista Newsweek: «Estamos involucrados en la modernización de la monarquía británica. No estamos haciendo esto por nosotros mismos, sino por el bien mayor de la gente .... ¿Hay alguien de la Familia Real que quiera ser rey o reina? No lo creo, pero cumpliremos con nuestros deberes en el momento adecuado».

A punto de conmemorarse el veinte aniversario de la muerte de su madre, Diana de Gales, Enrique también ha evocado el trauma que supuso para él cumplir con el protocolo: "Mi madre acababa de morir y tuve que caminar un largo trecho detrás de su féretro, rodeado de miles de personas que me miraban. No creo que se le debe pedir eso a ningún niño bajo ninguna circunstancia".