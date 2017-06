Orgullo y beneficio

La noche del 28 de junio de 1969 una redada en un antro donde se daba cita la fauna gay de Nueva York se le fue de las manos a la Policía. Hartos del acoso y las humillaciones a las que eran sometidos de forma sistemática, los más parias de la comunidad homosexual plantaron cara a quienes les trataban como delincuentes. Aquellos disturbios, originados por una mezcla de rabia contenida y orgullo herido, se han convertido casi cuarenta años después en una gran fiesta que tiene eco en ciudades de todo el mundo. Este año, Madrid es la sede del World Pride y, desde hoy hasta el 2 de julio, se llenará de fiestas y actividades relacionadas con la diversidad sexual y familiar. Se espera a tres millones de personas; los servicios de seguridad y limpieza se reforzarán y el sector turístico de la ciudad ya se frota las manos.

Las instituciones no se ponen de acuerdo con las estimaciones sobre el impacto económico que tendrá el acontecimiento, pero todas manejan cifras de ocho ceros. La Confederación del Comercio Especializado de Madrid habla de unos 300 millones de euros, concentrados sobre todo en restauración, ocio nocturno, alojamiento y 'shopping'. La asociación de hosteleros La Viña, que aglutina a empresarios de toda la comunidad autónoma, dispara el cálculo hasta los 378 millones. Según sus cuentas, un 60% de los participantes serán madrileños y gastarán una media de 30 euros al día, ya que tienen el alojamiento cubierto. Solo hace falta echar un vistazo a las webs de alojamientos vacacionales para comprobar cómo el Orgullo ha desquiciado la oferta turística. Por una habitación con baño compartido por la que se pagarían 40 euros, estos días se piden 200. Pura ley de la oferta y la demanda.

Teniendo en cuenta que la inversión realizada para recoger esta lluvia de millones ha sido mínima, el negocio es redondo. El coste supone entre 3 y 4 millones de euros. Calderilla comparado con la visita del Papa en 2011, que costó 50 millones, acogió a un tercio de participantes y tuvo un impacto mucho menor en comercio y hostelería, y a años luz de lo que costó poner en marcha las candidaturas olímpicas. El gabinete de Manuela Carmena ha concedido tres subvenciones nominativas a los colectivos que se encargan de poner en marcha el evento. La más cuantiosa, de 700.000 euros, será para Aegal, que presentó la candidatura y se ha encargado de desarrollar el programa. Para la manifestación del 1 de julio, el acto más multitudinario de la semana -desfilarán casi 500.000 personas-, se han destinado 80.000 euros, que se reparten dos asociaciones. Además de eso, el Ayuntamiento paga el escenario donde termina la marcha y financia con 1,2 millones actividades culturales y deportivas, como cinco exposiciones sobre diversidad sexual.

«¿Capitalismo rosa? También Sevilla hace negocio con la Semana Santa. Esto es más que un sarao»

«Riesgo de atentado»

Pero la mayor parte de la factura será para cubrir las necesidades de seguridad y limpieza ante un aumento de población en el centro de la villa que ronda el 50%. Se han instalado 1.200 baños públicos, se reforzará la recogida de basuras y posteriormente habrá que reparar las zonas verdes. Costará en total 1,5 millones de euros. También se ha diseñado un plan de seguridad y movilidad que mantendrá alerta a 15.000 efectivos de policía y emergencias. Alrededor de 1.000 agentes escoltarán el desfile principal y los 600 antidisturbios de la capital recibirán refuerzos de otras localidades. El aeropuerto Adolfo Suárez reforzará los controles, las calles del centro estarán cerradas al tráfico y en algunos enclaves estratégicos el aforo estará limitado. «El riesgo de atentado terrorista es real», reconoce el Cuerpo Nacional de Policía. La Comunidad de Madrid también ha previsto refuerzos en las urgencias hospitalarias y las ambulancias, y el metro abrirá el 1 de julio durante 24 horas por primera vez en su historia.

No obstante, no todo son parabienes para una celebración que muchos ven despojada de su sentido original y reducida a mero negocio. Los restaurantes de comida rápida, las cadenas hoteleras y hasta las firmas de moda 'low cost' están haciendo negocio. Capitalismo rosa, lo llaman. El colectivo Orgullo Crítico cuestiona «un modelo como el de Chueca, donde el dinero y el ocio se venden como referentes de nuestra liberación». «También Pamplona obtiene beneficios de los San Fermines o Sevilla de la Semana Santa, aunque su razón de ser no sea hacer negocio», defienden, e insisten en que el World Pride es algo más que un gran sarao.