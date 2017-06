Cristina Pedroche confiesa cuál ha sido su única operación

Cristina Pedroche siempre cosecha comentarios de todo tipo y por eso, hara de las especulaciones, la vallecana ha confesado en 'Zapeando' cuál ha sido la única operación a la que se ha sometido.

Todo comenzó cuando en el programa de La Sexta se encontraban hablando sobre los bulos. «Es absurdo contar uno, que gano no sé cuánto, que me he operado no sé qué...», comenzó a enumerar Pedroche, antes de desvelar cuándo ha sido la única ocasión en la que ha pasado por el quirófano.

«Sólo me he operado de apendicitis», dijo antes de soltar una carcajada. «Tenía ocho años», remachó.