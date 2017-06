El padre de David Bustamante explota contra la prensa

La comunión de Daniella duró un día, mejor dicho, unas horas, pero el evento familiar sigue siendo uno de los actos más comentados. Ver juntos a Paula Echevarría y David Bustamante ha generado todo tipo de reacciones entre ellos, la prensa, sus familiares y allegados... El último en expresarse al respecto ha sido el padre del cantante cántabro que, harto de la presión de los medios, ha estallado contra ellos.

aunque a primera vista todo fue buen rollo y armonía, se habría especulado en los últimos días que podría haberse dado alguna situación incómoda entre ambas familias, lejos de las cámaras, a lo que Gervasio, el padre de David Bustamante, ha sido de lo más tajante en cuanto a su respuesta.

«¿No lo habéis visto?», respondía Gervasio ante las preguntas de los periodistas. «Hemos cantando y disfrutando y todos muy felices», añadía, a la vez que negaba que hubiesen habido desencuentros entre las dos familias. «Sabéis de sobra que es mentira, solo cantamos y disfrutamos, así que por favor no contéis mentiras. No decís más que tonterías y cosas que no tienen sentido», zanjaba, algo enfadado con los medios de comunicación.

Parece que todo está en calma, sin embargo a Paula Echevarría se le ha abierto un nuevo frente. Se le relaciona con un empresario venezolano, Nicolás Toth, y aunque la actriz asturiana lo ha negado tajantemente, la prensa sigue teniéndolo en el punto de mira, puesto que tienen varios amigos en común.