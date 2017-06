Blanca Portillo y 'OT'

Blanca Portillo se quita 'la toga' y se mete a presentadora. Tras su soberbio papel en la serie 'Sé quién eres', la actriz cambia de casa y de registro y mañana estrena en TVE 'Ellas'. El espacio está protagonizado por mujeres pioneras en diversos campos y ya lo están mal llamando por ahí 'programa feminista'. A falta de verlo parece el tipo de producto que una cadena pública debe promocionar. Y que lo presente Blanca Portillo le aporta un plus de sorpresa que ayuda.

Hasta ahí, todo bien. Pero hay un 'pero'. Se va a estrenar en 'late night', es decir, a la hora de dormir, con lo cual su fracaso está ya garantizado. Y la intención de los responsables de la pública con el programa, bien clara. Lo hacen como si estuvieran haciendo la buena acción del día -la buena acción del verano-. No se lo creen. Nadie que sepa de qué va este negocio y apueste por un programa lo estrena a finales de junio un lunes de madrugada. Así que el hecho de que TVE haya elegido ese hueco precisamente lo dice todo.

Además de este estreno, otro que está por llegar, el de 'Operación Triunfo', que fue una de las señas de identidad de la cadena pública. Allí se dieron a conocer Bisbal, Bustamente, Chenoa... pero no ha vuelto a salir una remesa como esa en las ediciones posteriores. Tampoco va a suceder ahora. Porque hace dieciséis años 'OT' era novedoso pero hoy se ha quedado viejo, obsoleto por otras fórmulas más atractivas desde el punto del vista del show como 'La Voz'.

Habría que preguntar a los dirigentes de TVE, esos que han decidido 'esconder' el programa de Blanca Portillo, cuánto nos va a costar a todos el concurso de los cantantes porque un show de esa envergadura sale por un pico. No está la economía de la cadena pública para alardes, así que no solo tendrían que hacer los justos, sino elegir mejor en qué gastan lo que casi no tienen. Recuperar un programa viejo que va a costar un dineral no encaja con el modelo de servicio público al que están obligados en TVE. Javier Cárdenas, el presentador estrella de La 1 (esto también dice mucho de los que mandan en las contrataciones), ya ha dicho que no lo va a presentar. Algo es algo.