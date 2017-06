Patricia Conde explica por qué está en la lista de morosos de Hacienda

La lista de morosos publicada por Hacienda hace apenas un par de días ha dejado nombres de personajes tan conocidos como Mario Conde o Kiko Matamoros. Pues bien, otra de las famosas que también está en ese listado es Patricia Conde. La presentadora se ha mostrado muy indignada al ver su nombre en el listado y por eso ha querido aclarar la situación y para ello ha escogido las redes sociales.

Ha publicado un mensaje en su perfil de Instagram en el que asegura que «por supuesto que pago mis impuestos...en cantidades astronómicas...y desde que era una niña. Y no he dejado de pagarlos ni un solo día. Jamás he dejado ni un céntimo de euro sin declarar».

Según ha explicado la presentadora, todo esto se debe a un malentendido en la interpretación de una de las normas: «La razón de que mi nombre figure en esa dichosa lista es que Hacienda entiende que en un determinado momento, que se remonta a más de diez años, tributé con arreglo a un criterio que no comparte, sin perjuicio de que en todas sus actuaciones reconozca que declaré todos mis ingresos siempre».

Una publicación compartida de Patricia Conde (@paticonde) el 24 de Jun de 2017 a la(s) 4:05 PDT

En estos momentos, el caso se encuentra en los tribunales y está a la espera de que salga la sentencia: «Dilucidar quien está en lo cierto, si Hacienda o quienes me asesoraron, corresponde a los tribunales». Además, continúa explicando que, aún así, ha pagado ya parte de la deuda hasta que los tribunales decidan la resolución final: «Ya veremos quién debe a quién cuando se pronuncien los tribunales, porque de esa parte 'discutible' a estas fechas ya ha sido pagada mucha, ya que me gano muy bien la vida y si los Tribunales entendieran que la AEAT no tiene razón, se me debería mucho dinero».

Patricia insiste en que ella siempre cumple con todo y en que es una trabajadora honrada, «cumplo con mi familia, con mis amigos, con mi trabajo, con mis ideas, con mis compañeros, y por supuesto, cumplo con Hacienda, mi vida es cumplir». Eso sí, ya que ella ha cumplido en todo momento, espera que luego sea igual en el caso que se demuestre que tenía la razón: «Si los tribunales me dan luego la razón, espero que no haya ningún problema para que Hacienda también cumpla conmigo».