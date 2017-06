La vuelta al mundo en culinos David Villa acepta el reto y se suma al 'Sidra Challenge' en el corazón de Nueva York. No es el único

En el mismísimo Manhattan David Villa encontró sidra. «Las cosas buenas las hay en todas partes del mundo», dice el futbolista en el vídeo que atestigua su unión al 'Sidra Challenge', el reto que únicamente te pide escanciar, beber y nominar para que la cadena no tenga fin y al que cada vez se suman más rostros conocidos con la intención de que la bebida regional por excelencia traspase fronteras. 'El guaje' lo hizo en el corazón de Nueva York, con Nueva Jersey vislumbrándose al fondo. «Hace un poco de viento, pero espero echar bien el culín», y lo consigue: «¡Riquísimo!», dice al final, y elige a Javi Fuego, Juan Mata y Lara Álvarez para que sigan su ejemplo.

Fue la actriz candasina Paula Echevarría quien pidió al futbolista presumir de orígenes a base de culinos al otro lado del Atlántico. Ella lo había hecho, no desde tan lejos, pocos días antes. «Como asturiana de pro y porque me gusta más una fiesta de prau y una folixa que nada en el mundo, me uno», comienza su vídeo, en el que nomina también a Cristina Mitre y Raquel del Rosario.

El manual para escanciar un buen culín es sencillo. Isasaweis se sabe bien la teoría, que empieza por estirar bien el brazo, y lo demuestra en la práctica echando uno perfecto y en un entorno inigualable, con un valle verde que pone de manifiesto el paraíso natural. Más accidentada es la participación de Juan Ramón Lucas, cuyo brazo derecho descansa, inmovilizado, en cabestrillo a causa de una lesión en el hombro. No solo eso, el periodista se lamenta de tener que hacerlo en la playa de Madrid, señalando la piscina de su casa mientras de fondo suena la sirena de una ambulancia. «¿Cómo voy a escanciar con esto? Pues como me enseñó mi padre», cuenta Lucas, que no es otra forma que dejando el vaso en el suelo y echando la bebida con la única mano que tiene libre. Con bastante salero, por cierto. Como también demuestran los chicos de Desakato, el mentalista Anthony Blake y el músico David Feito, que no se lo pensó dos veces cuando recibió la nominación. ¿Por qué? La respuesta la ofrece el cantante Pipo Prendes desde Candás: «La sidra asturiana es la mejor del mundo mundial», proclama, al tiempo que presume de estar rodeado por el mar Cantábrico. También agua, en este caso la de la playa, es la que disfruta Miguel Kocina cuando responde a su nominación.

El 'Sidra Challenge' engancha, por eso que centenares de personas se hayan sumado escanciando en casa, en el bar, en la calle y hasta en el Picu Urrieullu. La sidra está dando la vuelta al mundo.