La novia de David Bisbal desvela que fue víctima de un secuestro express

La actual pareja de hecho del cantante almeriense David Bisbal, Rosanna Zanetti, ha ofrecido su primera entrevista en televisión en España como voz pública para reprobar la política de su país, Venezuela. La modelo ha intervenido en el programa «Espejo Público» en el que se ha abierto al público recordando el secuestro express del que fue víctima hace más 9 años en la capital venezolana, Caracas: «Me paré con el coche y en menos de tres segundos dos personas que habían parado el coche detrás de nosotros nos pusieron una pistola en la cabeza», con estas escalofriantes palabras cuenta por primera vez el infierno que sufrió la joven modelo.

«Nos metieron en su coche y nos dieron vueltas por toda Caracas, tantas vueltas que incluso paramos a echar gasolina pero nadie se dio cuenta de lo que pasaba», recuerda. Fueron 3 o 4 horas durante las cuales la modelo asegura que «escuchábamos las conversaciones con nuestras familias a las que le pedían dinero». A pesar del susto, Zanetti reconoce que «nos tocaron unos secuestradores serios», puesto que durante esas horas «eternas», la novia del cantante temió por su muerte: «Cada vez que nos hacían el cambio de coche pensaba que iba a pasarnos lo peor por la espalda».

Tras este incidente, la venezolana confiesa que la situación de pánico vivido en ese corto periodo de tiempo le dejó profundas secuelas durante meses: «Estuve mucho tiempo en casa sin poder salir y sin hacer vida normal con paranoia. Luego ya te queda para siempre la costumbre de dar muchas vueltas con el coche antes de entrar en casa para comprobar que no te están siguiendo», asegura.

Rossana ha querido expresar su preocupación con la situación que atraviesa su país natal, y en el que todavía reside gran parte de su familia: «Es un tema que me genera mucha ansiedad, impotencia y miedo porque tengo familia viviendo allí... ellos además participan activamente en las marchas, y tengo que tener cuidado de lo que digo porque tengo familia y no quiero que tomen represalias», ha confesado ante su entrevistada, la periodista Susana Griso. «A los venezolanos que están en mi país les mando muchísimo apoyo. No están solos, desde el extranjero sabemos lo que pasa y estamos haciendo cosas. Buscamos la manera de que nuestra voz se haga eco de lo que está pasando y ocurran cosas. Me siento orgullosa de ser venezolana y de los jóvenes que están luchando», ha afirmado tajantemente.

La novia del cantante almeriense, no sólo ha defendido intensamente al pueblo venezolano ante las políticas que allí se están llevando a cabo, sino que además ha confesado uno de los capítulos que más le han marcado en su vida: fue víctima de un secuestro express hace 9 años en Caracas