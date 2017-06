¿Qué fue de Paco Porras?

Paco Porras era uno de los habituales de 'Crónicas Marcianas', uno de los programas más recordados de Telecinco. Llegó de la mano de Yurena, por aquel entonces conocida como Tamara 'la mala' siempre rodeado de polémica. ¿Qué fue de él?

Como muchos, aseguraba ser vidente y no era raro verle discutir con cualquier otro contertulio del programa. Incluso participó en la película de Cárdenas 'Los frikis buscan incordiar'. A raíz de su debut como actor, se alejó de las pantallas y en 2015 comenzó a dedicarse al mercado de licores.

Cuando Isabel Pantoja ingresó en prisión, utilizó de nuevo sus visiones de la huerta para señalar al espíritu de Encarna Sánchez como culpable de los males de la tonadillera.

El año pasado se estrenó como colaborador en un programa de radio, en Radio Internacional,donde confesó por qué se había alejado de los focos y no dudó en cargar contra Telecinco: «¿Cómo no me voy a ir aún estando sujeto a un contrato con Telecinco si me ponen a parir? Entras por una puerta y ya te están insultando», explicaba, además de confesar que «algunos frikis me hicieron la vida imposible». Arrojó nombres como Toni Genil, Leonardo Dantés o la propia Yurena «y la bruja de su madre».

Pero además atacó directamente a Javier Cárdenas a quien tachó de «sinvergüenza». «Es un canalla, me dejó tirado como un perro», subrayaba Porras.

De martes a sábado en horario de noche conducía un espacio radiofónico llamado 'Una mariposa llamada nostalgia' que tenía como tema principal el esoterismo