La reacción de Irene Junquera tras su ruptura con Cristian Toro

Irene Junquera no ha tardado en reaccionar tras darse a conocer la noticia de su ruptura con el piragüista Cristian Toro. La periodista ha roto su silencio en las redes sociales dejando caer que no todo lo que se ha publicado es verdad.

«Fascinada con la imaginación que le echan algunos en su trabajo», publicó Irene en su Twitter. No obstante Cristian Toro ha dado la razón a los medios y ha admitido que su relación con la presentadora terminó hace ya dos meses. «Sí, es verdad», manifestaba.

Fascinada con la imaginación que le echan algunos en su trabajo... — Irene Junquera (@irenejunquera) 26 de junio de 2017

Aunque no ha querido dar demasiados detalles y se ha reservado los motivos de la separación, no cierra la puerta a una posible reconciliación: «Yo no cierro la puerta. Por mi parte no se ha acabado el amor», ha asegurado al portal Look. Efectivamente, ambos preparaban ya su boda: «Casarnos era el siguiente paso»; y desmiente que la ruptura haya sido una decisión suya, como se publicó: «Ha sido una decisión bilateral».

Según se ha comentado en un primer momento la distancia puede haber sido uno de los motivos principales de que no estén juntos. A lo largo de estos cuatro años, la pareja ha tenido que convivir entre Madrid, donde ella trabaja, y Avilés, donde él entrena.

No obstante, el piragüista se siente apenado y ha asegurado que la separación ha sido amistosa: «Mi situación con ella es buena, la quiero, la admiro, pero no estamos juntos. Espero poder compartir mi vida nuevamente con ella más adelante, pero ahora mismo estoy centrado en mis obligaciones y en mi deporte», sentenció.