Tamara Gorro contra Alberto Garzón: «Preocuparos de no dejar sin techo a la gente y ayudar a quien lo necesita»

Gorro, que ha explicado en televisión en múltiples ocasiones cómo ella y su pareja tuvieron su bebé por gestación subrogada, no ha dudado en enfrentarse al líder de Izquierda Unida, ante una manifestación de éste en contra de este tipo de práctica.

Sucedía tras la presentación de una proposición de ley por parte de Ciudadanos en defensa de la regulación del derecho a esta clase de gestación, a la que muchos partidos políticos se han opuesto. Alberto Garzón manifestaba a través de su cuenta de Twitter su tajante opicnión al respecto: «En Izquierda Unida decimos NO a la gestación subrogada. Un modelo tramposo en el que mujeres pobres se convierten en 'incubadoras' para los ricos».

En @iunida decimos NO a la gestación subrogada. Un modelo tramposo en el que mujeres pobres se convierten en “incubadoras” para los ricos. — Alberto Garzón (@agarzon) 27 de junio de 2017

Tamara Gorro no ha dudado en responder al político de IU, de una manera no menos contundente y también a través de sus redes sociales a través de este mensaje: «Infórmate un poquito antes de hablar, porque así os va... El mayor porcentaje de las personas que recurren a este método piden créditos, por lo tanto, muy ricos no serán»

La colaboradora de televisión ha continuado su alegato en contestación a Garzón con estas duras palabras: «Lo que sucede está claro: no os interesa ayudar a gente necesitada, puesto que es de donde vosotros sacáis. Ya está bien de tonterías absurdas. Preocuparos de no dejar sin techo a la gente y ayudar a quien lo necesita y después dar lecciones».