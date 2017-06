El drama de la familia de Santiago Cañizares

El exfutbolista Santiago Cañizares y su familia atraviesan uno de los peores momentos de su vida. Ha sido el quien ha hablado de la grave enfermedad que padece su hijo de cuatro años. El pequeño es uno de los trillizos que Cañizares ha tenido junto con su mujer, Mayte García.

«Cada paso que das es una lección, no te detengas que al fondo está la luz», ha escrito el exportero del Valencia, muy orgulloso de su hijo Santiago de cuatro años, que día a día batalla contra una terrible enfermedad.

El exportero ha compartido una imagen del regalo que ha hecho el Valencia FC a su hijo: "Me he levantado con tremenda ilusión porque el Valencia CF me ha regalado la camiseta de esta temporada... ¡Gracias!”. En la imagen se ve la prenda con el nombre del pequeño grabado

La mujer de Cañizares también ha apelado a las redes sociales para mostrar su admiración hacia su pequeño y lo ha hecho con una emotiva frase: «Porque una imagen vale más que mil palabras. Esa lección de vida, fuerza, valor, superación y valentía que les estás dando, no hay nada que lo supere. Por muchas piedras que te encuentres en el camino, ellas no te dejarán caer».