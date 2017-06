La Blanca Romero más sensual

La modelo y actriz asturiana Blanca Romero se ha inspirado en las mujeres de los años 50 para dar forma una campaña publicitaria de la firma de lencería E-lakokette, que la ha escogido como imagen para vender sus nuevos modelos. Se trata de una línea muy sexy que cuenta con bodies, corsets y prendas mini, con un toque romántico. Ella luce como nadie estos conjuntos delicados y llenos de color que buscan destacar, asegura la campaña «la sensualidad que atesoran las mujeres maduras». Vamos, que no hay que ser una rapacina para atreverse a estar sexy. Blanca Romero (Gijón, 1976) cumplió este mes los 41 y demuestra que no hay que tener 18 para estar estupenda y seguir trabajando en cine y televisión. No en vano, próximamente será una de las protagonistas de 'La luz de Elna', serie en la que participan TVE y TV3 que cuenta la historia de una maternidad en los Pirineos, allá por los años 40, que recoge a embarazadas de los campos de concentración del Sur de Francia.