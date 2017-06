Cristiano Ronaldo presenta sus gemelos al mundo

Eva y Mateo son, en palabras del delantero del Real Madrid, sus «dos nuevos amores». Los dos nuevos vástagos del jugador nacieron a través de un vientre de alquiler de una mujer estadounidense, al igual que su hijo mayor, que vino al mundo en el año 2010.

Ronaldo podrá disfrutar al máximo de sus hijos porque, tras la eliminación de Portugal en la semifinal de la Copa Confederaciones ante Chile, tiene permiso para iniciar sus vacaciones junto a ellos, ya que nacieron durante este torneo. El luso no jugará el domingo en Moscú por el tercer y cuarto puesto, algo que ha agradecido a la federación y al seleccionador, Fernando Santos.

So happy to be able to hold the two new loves of my life