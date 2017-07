Pasados por agua

Los días largos, la meteorología propicia, no la de esta semana precisamente, las vacaciones, permiten una mayor movilidad a la hora de recorrer la geografía y descubrir nuevos rincones. En este sentido el libro de Félix González, Faros de Asturias, que ha visto la luz estos días, nos muestra la belleza de estos emblemáticos edificios desde la sensibilidad que caracteriza el trabajo del fotógrafo avilesino. El recorrido por la costa asturiana evidencia el valor sentimental y estético de los faros y además deja entrever el potencial que encierran.

Con el bagaje de diez años de vida la Asociación Cultural Comediantes de Comedia, integrada por Carmela Fanjul, Carmen Toral, Conchi Argüello, Marita Muñiz, Encarna Vigil, Martina San Pedro, Flor Vega, Malala Ayala, Clara Isabel Gutiérrez y Dominique Vernay, autora de la obra, pusieron en escena Trast(h)adas bajo la dirección de Olga Cuervo. El Valey fue el escenario elegido para dar a conocer el primer trabajo de este grupo teatral amateur que promete dar muchas satisfacciones y algún que otro dolor de cabeza. Dinámicas, realistas sin falsos filtros ni tapujos dieron su particular visión del mundo actual con mucho humor.

Tras celebrar el último claustro de este curso, el profesorado de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachiller con el equipo directivo del Colegio Paula Frassinetti disfrutaron de una animada comida en el Restaurante Las Conchas. Aunque oficialmente comienzan las vacaciones, el colegio sigue vivo con el comienzo del campamento. Con el mar de fondo allí estaban Gregorio González, José Antonio Fernández, Raquel González, Carmen Busto, Ofelia Solanas, Montse Álvarez, Dora Pastrana, Sonia Fidalgo, Cesar Lastra y Juan Lozo

El Centro de Enseñanza Especial de San Cristóbal también celebró el fin de curso con una comida del personal docente y administrativo. Una auténtica fiesta para disfrutar entre compañeros con Verónica, María Jesús, Elena, Victoria, Pablo, María, Tania, Yedda, Rita, Vanesa, Javi, Deli, Margot, Manolo, Amparo, Louri, Violeta y Pedro.

La inauguración del restaurante La Pota reunió a numerosos asistentes que acudieron a conocer la nueva propuesta gastronómica en la villa, a base de cocina tradicional y tapas, servidas en las potas de porcelana de antes.

Los hermanos Narcy y Larsa celebraron juntos sus cumpleaños, ochenta y noventa años respectivamente, de la mejor manera entre familia y amigos. No sabían nada así que cuando al llegar a Santa Cecilia se vieron rodeados no pudieron contener las lágrimas. Tres generaciones unidas, gente llegada desde Nueva York, New Jersey y Miami para compartir una fiesta que dejó muy claro que están hechos de otras pasta. Aunando el sabor y el orgullo cubano mientras vitoreaban el nombre de Avilés, dieron fe de que la vida es para vivirla. Las lágrimas incontenibles y la alegría contagiosa entre música y baile.

Cuando le hablaron de celebrar una fiesta por su jubilación Carmen García lo tenía muy claro, nada de celebraciones. Luego comprobaría por los carteles colgados en el Juzgado que se enfrentaba a un hecho consumado. Tras la comida, cuando las palabras pretenden expresar las vivencias y los sentimientos, emocionada reconocía la felicidad del momento. Rodeada por compañeros, algunos con ella desde siempre como su gran amiga del alma Mercedes Sánchez y también por su familia, cerró entre regalos y abrazos una importante etapa de la vida que solo da paso a la siguiente que se presenta intensa.

El joven Victor Hugo llegó desde el Basque Culinary Center de San Sebastian para realizar las prácticas en el Tataguyo. Con entrega y la mejor disposición supo ganarse un sitio en la cocina y entre los clientes que, aún días después de su marcha, seguían preguntando por él y deseándole lo mejor para un futuro prometedor.

Despedida del curso escolar del equipo del Centro de Enseñanza Especial de San Cristobal.