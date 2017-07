Toño Sanchís contraataca con nuevos secretos sobre Belén Esteban

Belén Esteban llegó el pasado sábado al 'Deluxe' con más fuerza y seguridad que nunca y con papeles en la mano. Habló y ganó por partida doble: ante la justicia y ante la audiencia. La colaboradora tal y como prometió, después de 19 meses de espera dio la cara tras recibir la razón en la sentencia por parte del juez y fue a la televisión a contar toda la verdad y responder ante su público. Además acusó duramente a Toño Sanchís dejándole un mensaje muy contundente: «¡PÁ-GA-ME!».

Los primeros minutos de Belén ante la cámara fueron impactantes. Cifras y más cifras de bolos, libros, anuncios y colaboraciones… donde la Esteban relataba una a una todas las cantidades de dinero que se ha quedado su ex representante Toño Sanchís sin su consentimiento además de su comisión. Las cifras hablaron y los papeles también, casi 400.000 euros de fraude.

Tras el momentazo de las cifras, Belén siguió desgranado todo el caso en sus más de 600 folios presentados en el juzgado que avalan su verdad y la verdad que apoya la ley tras ganar la demanda. Entre las claves del fraude del exrepresentante destacan dos: por un lado la trama para conseguir el dinero de la ex de Jesulín, y por otro la supuesta suplantación de identidad para hacer una cuenta bancaria falsa a nombre de Belén sin su consentimiento y mover su dinero. De hecho, uno de los momentos más reveladores fue cuando se puso en pantalla la firma falsificada de Belén Esteban para crear cuentas bancarias al margen de la colaboradora, dato que ha consternado a todos los telespectadores a lo largo de sus más de tres horas de intervención que hicieron que batieran récord de audiencia y que la verdad quedara latente.

Sin embargo, no fue así para todos. La tarde siguiente, Toño Sanchís no pudo dejar pasar la situación y tuvo que ir al plató de 'Viva la vida' de Toñi Moreno y contestar a la Esteban, asegurando que Belén miente sin poder aportar mucho dato sólido al respecto. Hecho que provocó que el manager se llevara alguna que otra riña por parte de la presentadora.

Toño cree que, con su recurso, puede dar la vuelta a la situación y salir victorioso de todo este proceso judicial: «Voy a demostrar que un contrato verbal tiene igual validez». Además, afirma que ella era conocedora de todo lo que sucedía a pesar de lo que ha dictaminado el juez y que en ningún momento nadie le ha dicho que la firma falsa pertenece a él. Sanchís se ciñó en todo momento a negar palabra a palabra todo lo demostrado ante la justicia por Belén sin mucho éxito y credibilidad por los compañeros presentes en su entrevista.

Asimismo, ante la falta de rigor para controlar la situación Sanchís no dudó en sacar trapos sucios de Belén Esteban para darle donde más le duele: su familia. Tal y como llevaba anunciando desde hace días. Toño contraatacó y aseguró tener un secreto muy bien guardado sobre lo que le hizo su ex representada a un miembro de su familia, algo que no duda en confesar ante los espectadores. «Belén Esteban denunció a uno de sus hermanos. Qué se puede esperar de una mujer que no tiene límites. Y ahora que diga que me lo invento, que esta contado pro ella y por su madre», dijo Toño sin querer contar el motivo de la supuesta demanda.