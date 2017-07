El nuevo disgusto de Chabelita a Isabel Pantoja

Chabelita ha vuelto a dar un nuevo disgusto a su madre, Isabel Pantoja. La joven ha decididido irse a Lima (Perú) acompañada por su marido, Alejandro Albalá para conceder una entrevista al programa peruano 'Cuéntamelo todo', conducido por la presentadora Sofía Franco. Parece que las portadas que protagoniza en España no son suficientes para ella y quiere también que el mundo la conozca en su país de origen, algo que no ha sentado muy bien a su madre.

Pero lo que parecía que iba a ser una entrevista reveladora, se convirtió en una más. Presentó oficialmente a su marido y contestó a algunas preguntas. También se atrevió a cantar una canción de su madre en directo.

Las malas lenguas cuentan que esta no sería la única razón para curzar el charco. Podría también tener un acercamiento con su madre biológica, Roxana Luque, que en varias ocasiones ha intentando contactar con ella. Según el programa «Sálvame», esta noticia no ha hecho mucho gracia a Isabel Pantoja. «La información que tengo, no puedo decir que sea 100% fetén, pero me llega por una vía que otras veces no me ha fallado. Y es que Chabelita tenía la intención de ver a su madre biológica y hacerse unas fotos… pero su cabreo es monumental porque parece que el encuentro finalmente no se va a producir. Al filtrarse la información, le ha llegado de Cantora lo más grande», dijo Kiko Hernández en el espacio.

Noticia que durante el programa la propia Chabelita desmintió: «La única madre que yo conozco se llama María Isabel Pantoja. No hablo del tema (de la adopción) porque no quiero hacer daño a nadie, pero para mí, mi madre es Isabel y estoy orgullosísima de ella. Muchas veces se ha dicho que estoy alejada de ella, pero no es así. Soy muy liberal y me gusta la independencia.

Y añade: «Estábamos Alejandro y yo en la finca de mi madre, comiendo con ella y le dijimos que nos iríamos de vacaciones. Cuando le dijimos que íbamos a Perú se sorprendió mucho y le dio pena por no venir con nosotros. Le hubiese gustado venir. Ella sabía que me iban a preguntar sobre mi madre biológica, pero me dijo que confiaba en mí».

MÁS INFORMACIÓN EN ABC.es.