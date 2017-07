Terelu Campos sobre el suicio de su padre: «Me desgració la vida de la manera más cruel»

Terelu Campos cuenta en 'Frente al espejo', de la mano de su amigo Kike Calleja, sus vivencias. En él se ha explayado acerca de uno de los capítulos más duros, el suicidio de su padre cuando la presentadora tenía 18 años.

Bajo el título 'Mi padre, un gran desconocido (te perdono, papá)', la hija de Mª Teresa Campos relata que su padre tenía que encontrarse con ella y su hermana Carmen antes del suceso.

Jose María Borrego era el director de Radio Nacional de Marbella y momentos antes de quitarse la vida, recibió una llamada de sus hijas proponiéndole ir con él a Marbella, a lo que, según palabras de Terelu, su progenitor contestó: «Esperaos que no me viene bien. Estoy bastante liado»

Según Terelu, esas últimas palabras que escuchó de su padre no le hicieron sospechar lo que vendría después, unos ghechos que relata en el libro con pelos y señales: «La historia ocurrió con premeditación y alevosía […] Y allí se pegó un tiro. Fenomenal, ¿no? Yo siento mucha pena, pero mucha pena por mí que tenía dieciocho años y por mi hermana que tenía diecisiete. No es fácil convivir con eso. No es sencillo olvidarte de esa gran putada».

A pesar de que ese espisodio le «desgració la vida», dice querer recordar a su padre como el hombre que la llevaba al parque, aunque también lamenta que fuera un hombre «acomplejado y difícil en la convivencia», aunque «muy valioso».

La presentadora de televisión asegura que en su día no entendió la decisión de su padre y el lugar en el que situó a la familia ya que el suicidio de Borrego fue la comidilla de Málaga y de la profesión periodística que compartían los padres de Terelu.

Por último, la periodista ha asegurado que este libro le ha servido como terapia para superar la muerte de su padre de esa manera tan inesperada para ella.