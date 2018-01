Prepárense para la abstinencia. Durante el 2018 que acaba de empezar no tendrán ocasión de sentirlo, de vivirlo, de experimentarlo. Ese cosquilleo y esa adrenalina disparada deberán esperar al menos un año. Un año entero sin ni siquiera roces, pequeños escarceos, encuentros casuales. Nada. HBO lo tiene claro: hasta 2019 nada. Da igual que protestemos, nos desesperemos o lloriqueemos. La decisión, que ya temíamos, está tomada y anunciada. 'Juego de Tronos' tendrá que aguardar. Sus seguidores hemos sido invitados a su final, pero este no se producirá como mínimo hasta dentro de 12 meses. La cadena nos deja de abastecer y nos abandona a nuestra suerte. Así que, ¿qué haremos este año sin 'Juego de Tronos'?

Durante los últimos tiempos la cita con la producción de Benioff y Weiss había marcado el año seriéfilo. Ya en su última temporada rompió el esquema al que nos tenía acostumbrados y estrenó sus episodios en verano, en lugar de en abril como había sucedido desde sus comienzos. Eso provocó que en julio y agosto no se hablase de otra cosa. Daba igual lo que se estrenase en otras cadenas, lo que propusieran para buscar eco estival. Daba igual que el mismísimo David Lynch hubiera regresado a la vez con su mítica 'Twin Peaks'. No se hablaba de nada que no ocurriera en los 7 Reinos. ¿Y de qué hablaremos este año sin 'Juego de Tronos'?

No nos encontraremos con más dosis por lo que seguiremos sin saber si al final se sienta en el trono Daenerys, si lo hará Jon Snow o permanecerá Cersei. Como no sabremos tampoco qué deparará el amor surgido entre los dos primeros. Si habrá más muertes, alguna confabulación o regresos estelares. Todo eso que nos provoca ganas de elucubrar y elaborar teorías complicadísimas. ¿Y sobre qué teorizaremos este año sin 'Juego de Tronos'?

No volveremos a toparnos con Sansa o Arya, no seguiremos las andanzas de Jaime, no conoceremos las artimañas de Tyrion. ¿Y qué personajes con tanta fuerza conseguirán atraernos este año sin 'Juego de Tronos'?

Que se preparen el resto de series para hacernos la espera más llevadera. Se va a hacer largo el año.