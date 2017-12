Ágatha Ruiz de la Prada se pone un burka para firmar su divorcio «Lo único que yo quería era que mi ex no volviera a verme nunca más», asegura la diseñadora en una revista EL COMERCIO Gijón Viernes, 1 diciembre 2017, 10:41

Ágatha Ruiz de la Prada ha vuelto a sorprender, pero esta vez no ha sido por sus llamativos diseños, sino por su insólita ocurrencia. Ágatha decidió esconderse debajo de un burka para firmar su divorcio con el periodista Pedro J. Ramírez.

De esta guisa se presentó la diseñadora en los juzgados. El burka, que parecía auténtico, era de color azul oscuro y le cubría completamente la cabeza.

«Firmé mi divorcio con un burka porque no quiero que mi ex me vuelva a ver», aseguró la diseñadora en la revista '¡Hola!'. En la publicación aparecen dos imágenes de Ágatha. En una de ellas se la ve cubierta hasta los pies y en la otra hasta la cadera.

En las declaraciones, la diseñadora asegura que el día que el periodista le anunció su intención de separarse, ella decidió que no quería volver a verlo y que para eso llevó «un burka» que le habían «traído de Afganistán». «Sólo se me veían los ojos. ¡Fue tan alucinante! Aunque ya sabía que no íbamos a estar en el mismo cuarto, porque el divorcio se firmaba en salas separadas, me vestí por si nos llegábamos a cruzar en algún momento. Me daba igual que la gente me pudiera reconocer o no. Lo único que yo quería era que él no volviera a verme nunca más».