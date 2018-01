Alba Carrillo: «Nos ponían pesas en los sujetadores» Alba Carrillo frente a Risto Mejide en 'Chester'. La modelo denuncia en el programa de Risto Mejide las 'trampas' que se hacían en las grandes pasarelas JOSEBA FIESTRAS Lunes, 22 enero 2018, 09:26

La modelo Alba Carrillo pasó ayer por el 'Chester' de Risto Mejide para charlar sobre la belleza y no dudó en denunciar las 'trampas' que se hacen en las grandes pasarelas para saltarse las normas. «Hay una doble moral. En la Madrid Fashion Week, por ejemplo, se supone que tienes que dar un peso, el índice de masa corporal, y resulta que si lo das no cabes en la ropa. Así que te ponen pesas en los sujetadores, te hacen beber dos litros de agua… y así pesas más de lo que pesas normalmente», desveló la joven matizando que eso ocurría hace cinco años, cuando ella desfilaba. «Lo que me preocupa es que se les llama modelos, y eso significa ejemplo a seguir», apuntaba el presentador preocupado por la confesión. Un testimonio que la entrevistada aseguró ya haber intentado desvelar con anterioridad, «pero es todo fachada porque nadie me ha hecho caso», manifestaba insistiendo en que «hay que levantar las alfombras del mundo de la moda y denunciarlo».

La colaboradora de 'Sálvame' admitió también que su carrera de modelo había sido «casual» y que cuando le llevaron a una agencia les empujaban a adelgazar más, «algo que a mí no me afectó porque estaba preparada, pero lo que me decían no era normal y me imagino que a una chica que viene de fuera y es su sueño puede perjudicarla mucho», sostuvo. Y sobre su abandono de las pasarelas contó que lo hizo porque, al empezar a salir con Fonsi Nieto, «mi carrera dio un giro ya que los diseñadores no quieren modelos famosas que brillen más que sus vestidos», argumentó explicando así su precipitada retirada.

