Alejandro Albalá: «Chabelita me ha sido infiel muchas veces» El todavía marido de la hija de Isabel Pantoja revela detalles de la relación que ahora llega a su fin EL COMERCIO Gijón Domingo, 24 septiembre 2017, 20:38

Alejandro Albalá, el todavía marido de Chabelita, ha roto el silencio que ha mantenido desde que hace unos días saltara la noticia de su ruptura y ha sido contundente a la hora de explicar los motivos de su separación: "Nunca superé las infidelidades cometidas hacia mí y ella nunca me ayudó a superarlas”, dijo este sábado en el plató de 'Sábado Deluxe' (Telecinco), donde concretó que Chabelita ha tenido, "al menos", siete relaciones extramatrimoniales.

Albalá relató que su relación con la hija de Isabel Pantoja lleva tiempo deteriorada: "Estaba harto de muchas cosas, nunca ha dado la cara por mí, me ha sido infiel muchas veces”. Entre otras cosas, que Dulce, quien fuera niñera de Chabelita, viviera con ellos sin asumir ningún gasto de la casa. Asimismo, confesó que también le ha molestado que su ex hubiera viajado a París con Alberto Isla, con quien tiene un hijo: “Ella con Alberto hablaba y yo siempre veía que hablaban cosas del niño y tal pero ahora me doy cuenta de que tenía que haber sido más listo”, dijo Albalá, que tildó a Chabelita de "traidora y mentirosa".