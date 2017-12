Alejandro Fernández aparece ebrio en un concierto: «No quiero que salga en las noticias» El artista mexicano, que ante episodios similares ha negado que tenga problemas con el alcohol, excusó su estado por el frío EL COMERCIO Gijón Viernes, 15 diciembre 2017, 12:13

El cantante mexicano la ha vuelto a liar. «Se olvidaba de la letra», «se caía de lo borracho que iba», «es una vergüenza». Esos son algunos de los comentarios de los fans del cantante Alejandro Fernández tras su último concierto, cuando apareció sobre el escenario en un visible estado de embriaguez.

El artista, que tras un episodio similar el pasado mes de mayo aseguró no tener problemas con el alcohol, dejó varios vídeos de su actuación en la Feria de Quétaro que han corrido como la pólvora por las redes sociales, para preocupación de sus seguidores.

El vídeo se ha viralizado y ha recibido multitud de críticas al considerar que el público que ha pagado una entrada merece más respeto. La mayoría coincide en que Alejandro Fernández «se caía de la borrachera» y que apenas se le entendía.

En ell fragmento en el que Alejandro Fernández está visiblemente borracho cuesta entender sus palabras. Arrastra la lengua y su pronunciación deja mucho que desear. Se da cuenta de que sus condiciones no son las adecuadas y cuando empieza a sonar la música en lugar de cantar se pone a hablar con el público: “no quiero que esto salga mañana en las noticias”.

«Está haciendo un putero frío, me voy a calentar con un traguito, no solo yo, todos ustedes», se excusó Fernández ante el público. Puede que consciente de la imagen que estaba dando, el cantante mexicano pidió a los allí presentes que no grabaran lo que estaba sucediendo.

Por el momento, ni el artista ni su entorno más cercano se ha pronunciado sobre este hecho.