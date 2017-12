Alessandro Lecquio y Olvido Hormigos, cara a cara en los tribunales

La tensa relación entre Alessandro Lecquio y la exoncejala Olvido Hormigos llega a los tribunales. El aristócrata y su mujer, María Palacios, han demandado a Hormigos por afirmar en varios programas de Telecinco que había mantenido relaciones sexuales con él cuando su esposa estaba embarazada. Lecquio, quien pide una compensación de 120.000 euros por daños morales, negó siempre las declaraciones y amenazó con llevar el caso a los tribunales.

Hormigos, por su parte, afirma que no tiene constancia de la demanda y replica: «Yo puedo contar de mi vida lo que me dé la gana». Además, ha reprochado a Lecquio que «si a él no le preocupó su mujer en su día para estar conmigo, ahora no voy a preocuparme yo por ella» y asegura que existen mensajes que corroboran su relación.