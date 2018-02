Alicia Senovilla reaparece y arremete contra Belén Esteban

Después de diez años Alicia Senovilla reaparece para volver a las mañanas de la televisión. La presentadora ha sido elegida para conducir el programa matutino de Telemadrid y hacerle la competencia a Susanna Griso y Ana Rosa Quintana. Fue Alicia quien descubrió el potencial de Belén Esteban, en aquella época, tímida y reservada, y juntas compartieron programa, pero no acabaron nada bien. «Pasé de ser su hermana mayor a su peor enemiga».

«Cuando llegó era muy inocente, tenía muchos miedos, no sabía nada del mundo de la televisión», ha contado a Ecoteuve durante una entrevista. «Un día teníamos las revistas encima de la mesa y salía Belén Esteban, que acababa de romper con Jesulín. El director me preguntó qué me parecería ella. Y a mí me daba pena por la situación que estaba viviendo y la llamamos», ha explicado Senovilla. De no ser por ella, ahora no tendríamos princesa del pueblo. «Quise mucho a Belén, le tuve mucho cariño, la protegí, la adopté como si fuese mi hermana pequeña».

Pero el tiempo fue desgastando esa relación. «Quise darle consejos que desde mi punto de vista, le podían beneficiar, pero ella no lo entendió así. Era una guerra perdida para mí, y fue un desgaste a nivel personal, porque la quise y la defendí mucho».

Y finalmente los lazos que las unían acabaron rompiéndose por completo. «Decía cosas que ella no quería ver. Y yo veía y escuchaba cosas que me hacían daño. Me retiré y ya está, no soy la guardaespaldas de nadie», destaca Senovilla.

Pero pese a todo, Alicia Senovilla ha querido dejar claro que se alegra de ver que Belén Esteban se encuentra bien en la actualidad.