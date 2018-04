¿Son ciertos los rumores sobre la ruptura de Amaia y Alfred? La cantante ha desmentido todas estas suposiciones EL COMERCIO Gijón Miércoles, 4 abril 2018, 13:11

Amaia y Alfred, finalistas de 'Operación Triunfo 2017' y futuros representantes de España en Eurovisión, han sido el centro de atención estos últimos días por unos supuestos rumores en los que se especulaba sobre la posible ruptura de la pareja más popular de los últimos meses.

Así, las redes sociales se llenaban de seguidores presos del pánico preguntándose si los cantantes, que interpretarán una de las canciones más románticas en el festival, seguían adelante con su relación. Ante estas suposiciones, uno de los fans de los artistas preguntaba a Amaia «¿Sigues con Alfred?», una pregunta a la que respondió positivamente. «Sí, que me han llegado comentarios de la gente diciendo que hemos roto pero no, no, claro que sí. O sea que sí que seguimos», terminaba desmintiendo la cantante a través de un directo de Instagram.

Finalmente, los seguidores de 'Operación Triunfo' han expresado a través de las redes sociales lo felices que se sentían tras conocer la maravillosa noticia, dejando comentarios como «que bueno, son una preciosa pareja» o «que alegría me da escuchar que sigues con Alfred, teníamos aplastado el corazón».