Amaia Salamanca se sincera: «Hago esfuerzos por engordar» La actriz hará una pausa profesional y se tomará un tiempo para disfrutar de su familia EL COMERCIO G Martes, 8 mayo 2018, 20:40

Amaia Salamanca continúa siendo cuestionada por su aspecto físico, ya que desde los últimos meses está mucho más delgada. Por eso ha querido sincerarse y ha explicado que la maternidad ha cambiado su cuerpo. «Al ser madre, el cuerpo te cambia, cambia el metabolismo, y estoy haciendo esfuerzos por engordar», explicaba tras su notable pérdida de peso tras dar a luz.

La actriz acudió ayer a una gala de entrega de los Premios Valle Inclán de Teatro, en el Teatro Real, donde reconoció que se tomará una pausa de su carrera profesional para estar con la familia.

«Ahora me he cogido una temporada para estar con mi familia. No un año, pero el verano entero con los niños». Padres de dos hijos, la actriz y su pareja, Rosauro Varo, tratan de arreglárselas lo mejor posible para combinar sus profesiones con el cuidado de los pequeños.

Amaia Salamanca vuelve a ser imagen de una campaña de bañadores y ha querido lanzar un mensaje muy claro. «Las mujeres tenemos que estar seguras de nosotras mismas, pero es verdad que me generaba un poco de inseguridad», explicaba en relación al posado después de haber sido madre.