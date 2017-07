La turbia vida que acabó con la carrera de Amy Winehouse DMAX descubre la cara oculta de la cantante fuera de los escenarios: alcohol, drogas y bulimia EL COMERCIO Gijón Domingo, 9 julio 2017, 12:53

Amy Winehouse y su excepcional fusión de jazz, R&B, soul y ska, un cóctel magistral perfectamente aderezado con una de las voces más poderosas y emotivas de la historia de la música. DMAX estrena esta noche a las 22.00 horas en abierto por primera vez en nuestro país ‘Amy, la chica detrás del nombre’, un documental dirigido en 2015 por Asif Kapadia, guionista y director cinematográfico británico de origen indio, que fue reconocido con un premio Oscar por este trabajo biográfico sobre la desaparecida cantante londinense.

Según informa ABC.es, coincidiendo con el sexto aniversario del fallecimiento de Amy Winehouse, DMAX ofrece a sus espectadores la oportunidad de conocer un poco mejor a esta inigualable solista y compositora, con imágenes de archivo inéditas (procedentes de grabaciones de sus amigos y de su exmarido Blake Fielder-Civil), imágenes de conciertos y entrevistas con la cantante y su círculo más íntimo, mientras se recuerdan algunos de sus grandes éxitos, como Stronger Than Me, Rehab, Back to Black y Love Is a Losing Game, entre otros.

En ‘Amy’ podremos escuchar los testimonios de su padre, Mitch Winehouse, de su pareja más duradera, Blake Fielder-Civil, del productor Salaam Remi, del rapero y actor Mos Def, del crooner estadounidense Tony Bennett, de su manager, Nick Shymanksy, del DJ británico Mark Ronson, y de su madre, Janis Winehouse. Sin embargo, en las dos horas que dura el documental podrán escucharse más de cien entrevistas con ochenta personas (que dan su testimonio en off, sobre imágenes de la cantante), gracias a las cuales los espectadores de DMAX podrán obtener un retrato de Amy Winehouse lleno de detalles.

A lo largo del documental, reconocido por la crítica y el público como una pieza biográfica excepcional, veremos los difíciles orígenes de la cantante británica y el desarrollo de su innato talento vocal hasta convertirse en una estrella mundial, ganadora de seis premios Grammy con sólo dos discos editados. Pero, además de mostrar su decisivo papel en la revitalización de la música británica y su excepcional influencia en la música posterior, el documental retratará su turbulenta vida sentimental y sus excesos con el alcohol y las drogas que, combinados con su bulimia, le llevaron a perder la vida en julio de 2011, con sólo 27 años de edad. El documental de Kapadia tampoco huye de sus últimos meses de vida, cuando aparecía en los escenarios como una triste caricatura de la talentosa cantante y escritora de canciones que en realidad era.

Desde ese momento, Winehouse fue incluida en el llamado ‘Club de los 27’, ya que a esa misma edad fallecieron otras estrellas de la música, como Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin y Kurt Cobain, en casi todos los casos afectados por problemas con el alcohol y las drogas.