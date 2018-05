Anabel Pantoja, harta de las críticas por su físico, revela su peso No es la primera vez que se tienen que enfrentar a descalificaciones por su aspeto EL COMERCIO Lunes, 7 mayo 2018, 19:37

Anabel Pantoja vuelve a ser el foco de las críticas por su físico tras publicar una foto en bikini. No es la primera vez que la sobrina de Isabel Pantoja se tiene que enfrentar a insultos y salidas de tono por su aspecto. Harta de toda la polémica ha revelado su peso.

La joven se encuentra de vacaciones en Gran Canaria y ha querido compartitlo con sus seguidores en Instagram publicando imágenes de ella en la playa. Varios usuarios se han dedicado a descalificarla y a meterse con su físico, con comentarios tan deplorables como «anda que no te has ido lejos para que no veamos tu celulitis» o «vaya cuerpo amorfo».

Sin embargo Anabel no se ha quedado callada ante las faltas de respeto y ha subido una 'story' dejando claro que cada uno tiene el cuerpo que tiene y que no ha nacido para gustarle a ellos. Además, ha ido más allá. Orgullosa de su figura, tras la lluvia de críticas ha querido compartir cuánto pesa: mide 164 centímetros y pesa 63,8 kilos.

Anabel no está para nada preocupada por su estado físico ni por los comentarios negativos, a los que responde con un «me pone», con lo que seguirá subiendo instantáneas luciendo palmito.

Operación

Cabe recordar que Anabel Pantoja se sometió hace cinco años a una reducción de peso de la que habló abiertamente en los medios de comunicación.