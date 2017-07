El drama del hijo de Andrés Aberasturi El periodista ha confesado en el programa 'All you need is love... o no' que lo que vive su hijo es «una estafa de vida» EL COMERCIO Gijón Jueves, 6 julio 2017, 17:14

Cris, hijo de Andrés Aberasturi, nació hace 38 años con una parálisis cerebral severa. Según comentó su padre a Risto Mejide, en las primeras 24 horas deseó que no saliera adelante.

El periodista confesó también en el mismo programa todos los sentimientos que le produce tener un hijo con ese problema resumiéndolos en «Amor, desesperación, rabia, impotencia, cabreo, ganas de luchar, ganas de tirar todo por la ventana, ganas de seguir...».

«La historia de Cris -continuó Andrés Aberasturi-, es la historia de un fracaso, de una vida fracasada». «¿Un fracaso?», le preguntó Mejide. «Sí, porque el hombre ha nacido para ser libre, entonces lo que vive mi hijo es una estafa de vida, no es una vida porque no puede elegir. Porque si no puedes elegir, no puedes comunicarte con quien te quiere, si no puedes pedir agua cuando tienes sed, si no puedes pedir que te arropen cuando tienes frío, eso no es una vida», concluyó.