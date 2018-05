La novia de Avicii, destrozada después de que las redes la culpen del suicidio del DJ: «Me estoy ahogando» El sueco mantenía una relación con Tereza, aunque su romance no se hizo público hasta después de su muerte EL COMERCIO Gijón Viernes, 11 mayo 2018, 10:38

No fue hasta días después de la muerte de Avicii, cuyo verdadero nombre es Tim Bergling, cuando nos enteramos de que mantenía una relación amorosa con Tereza Kačerová, una modelo checa que publicó una dura carta a través de las redes sociales, junto a un vídeo con fotos de ambos solos y con Lucas, hijo de la modelo, con quien el DJ mantenía una excelente relación.

«Querido Tim, he pasado los últimos días esperando despertarme, que alguien me dijera que todo era una broma, un error. Es ahora cuando me doy cuenta que nunca volveré a verte», empieza la misiva de la joven.

«Siempre te dije que Lucas no recordaría el tiempo que pasábais juntos porque era muy pequeño. Ahora espero que se acuerde de su vida contigo. Tendré que recordársela», destaca, «cada vez que recuerdo algo que nunca terminamos, se me parte el corazón. Nunca acabamos el maratón de Harry Potter, no me has visto llorar tras la muerte de Snape. Nunca terminé de convencerte de que nuestra hija se llamase Serafina. No terminaste mi tatuaje».

Esta semana, casi un mes después de su fallecimiento, Tereza ha vuelto a publicar una carta en sus perfiles de redes sociales, sin embargo esta con un fin muy diferente a la anterior.

The brightest stars burn out the fastest. Una publicación compartida de Tereza Kačerová (@terezakacerova) el 26 Abr, 2018 a las 7:31 PDT

La modelo ha revelado que está sufriendo después de que fueran muchos los usuarios de las redes sociales los que la culpasen del suicidio de Avicii.

«Muchos buitres salieron de las sombras. Me has acusado de utilizar a Tim para obtener fama y dinero», empezó explicando a sus más de 163.000 seguidores.

«Este es el momento más horrible de mi vida», continua. «Me estoy ahogando en una tristeza que lo abarca todo. La ansiedad llega horas antes de que abra los ojos, no puedo contar la cantidad de veces que he tomado una cerveza, incluso antes de cepillarme los dientes, y tengo que explicarle a Luka una y otra vez que Tim puede verlo desde el cielo, pero nunca le volverá a ver».

Tras esto enseña algunos de los comentarios que recibe a diario en Twitter como «Tim decidió suicidarse porque estaba harto de ti», algo que según ella «va más allá de los límites y deberían avergonzarse de ser criaturas tan viles». Unas «palabras fuertes para cuentas anónimas».

Tras lo cual se dirige a sus haters con un mensaje claro: «Tim habría querido esto, Tim habría querido eso... En primer lugar, ni siquiera tienes el derecho de llamarlo Tim, porque hasta donde sé, Tim no sabía que existías. Así que siéntate. Él es Tim para mí. Para ti es Avicii», tras lo cual asegura: «Si realmente conocieras a Tim, sabrías que estaría disgustado con tu despreciable comportamiento. Él estaría horrorizado. No sabes nada», finaliza.