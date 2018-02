Beatriz Rico denuncia «amenazas» tras contar su experiencia con la creatina La gijonesa relata en Twitter su experiencia con los suplementos alimenticios EL COMERCIO Gijón Domingo, 25 febrero 2018, 13:35

Hace unas dos semanas, Beatriz Rico hizo público que consumía creatina, un suplemento alimenticio utilizado para hinchar los músculos. Desde entonces, según ha asegurado en su perfil oficial de Twitter, ha recibido muchos comentarios y no todos agradables. De hecho, la artista gijonesa habla de «amenazas» y ha publicado un escrito con el que pretende poner fin a todo tipo de especulaciones.

«Es cierto que la creatina me hinchó muchísimo y lo pasé mal», explica la actriz, que considera que se ha exagerado «el infierno» que ha vivido poniendo el acento en la palabra «adicción»: «Es igual que si comemos una chocolatina y decimos 'es adictivo... estamos enganchados al cacao», argumenta.

Yo no doy explicaciones ni hablo cuando me amenazan ni cuando los medios quieren. Ahora sí quiero hacerlo, aquí. Gracias por leerme. pic.twitter.com/3my0QwbnCa — Beatriz Rico (@bearicoactriz) 25 de febrero de 2018

Según señala en el texto, la situación suscitó «reacciones muy agresivas» por parte de deportistas: «Me insultaban por dar mala fama a la creatina. He llegado a recibir amenazas para que me retractara públicamente con el argumento de que estaba perjudicando a un sector que ya de por sí tiene mala fama», ha expuesto. Y añade que no se retracta, pero sí afirma que «la creatina no es adictiva. Lo que es adictivo es lo que rodea la obsesión por la musculación y el deporte: se llama vigorexia».