La lucha de Belén Esteban contra su enfermedad La colaboradora se ha sometido a una serie de pruebas que la han tenido de baja durante unos días EL COMERCIO Jueves, 15 febrero 2018, 18:53

Una vez más, la enfermedad de la colaboradora le obligó a estar de baja unos días. La ausencia de Belén Esteban en el programa de Telecinco, 'Sálvame' disparó las alarmas, alimentando los rumores publicados por una revista del corazón, en la que aseguraba que La Fábrica de la Tele planeaba bajarle el sueldo de manera considerable a la estrella de la televisión. Una noticia que no tardó en desmentir en cuanto se reincorporó, para cortar de raíz estas especulaciones, al tiempo que aseguraba, misteriosamente, a Paz Padilla: «Dentro de poco habrá noticias mías. Yo nunca me he ido de aquí».

Este miércoles se pudo conocer el verdadero motivo de su misteriosa ausencia, y es que la ex de Jesulín de Ubrique se ha sometido a una serie de pruebas para ponerse una bomba de insulina. Un mecanismo que tendrá mucho más controlada su diabetes y que le permitirá regular mejor el azúcar.

En un primer momento muchos la criticaron, asegurando que mentía, pero en cuanto se la pusieron, Belén no tuvo ningún problema en mostrar el resultado en directo. Tras lo cual la colaboradora explicó que el motivo era que «al tener subidas y bajadas muy fuertes durante mucho tiempo, el endocrino me recomendó usar este nuevo sistema», con el que se muestra realmente contenta: «Algún día la bomba de insulina lo llevarán todos los diabéticos. Es pesado pero mucho más eficaz», aseguró.