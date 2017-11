Belén Esteban: «Estuve en coma 18 días»

Cuando ya parecía que nada iba a sorprender de su vida, la colaboradora de televisión Belén Esteban volvió a sorprender. Este mismo lunes hizo una dura confesión de su vida después de que los colaboradores del programa 'Sálvame' estuvieran hablando de la vida y el miedo a la muerte.

Tras confesar que sí tiene miedo porque su querida hija Andrea Janeiro se quedaría sola, la de San Blas desveló que vivió muy de cerca la muerte hace unos años como consecuencia de la diabetes que padece y una bajada de azúcar.

«Yo estuve en coma durante 18 días, con un bajón de azúcar, vi a mi niña cómo me llamaba y escuchaba a mi padre que me decía que volviera, mi niña era muy chiquitita», dijo algo nerviosa durante el espacio de Telecinco.

Y añadía: «Ahora no tengo a mi niña ni a mi chica y me da miedo cuando me quedo sola en casa, Miguel (su novio) se va a las siete de la mañana para trabajar y él siempre me hace un análisis antes de irse». Después de narrar su terrible experiencia, la colaboradora de televisión también aprovechó la ocasión para agradecer a su pareja todo lo que hace por ella.