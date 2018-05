Belinda ingresa de urgencia en el hospital Un problema renal le ha impedido actuar en Málaga, junto a Juan Magan EL COMERCIO Lunes, 7 mayo 2018, 16:53

Belinda, de 28 años, no ha podido actuar este domingo en Málaga, junto a Juan Magan por un problema renal. La cantante, conocida por su temas 'Bella traición' o 'Luz sin gravedad' tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital.

La propia artista publicó un mensaje en su cuenta de Twitter: «Les quiero ofrecer mis más sinceras disculpas porque no pude estar hoy en el escenario. Tuve que venir al hospital porque me puse muy mal, me trajeron a urgencias por un problema en el riñón. Muchas gracias a todos por preocuparse, los mantendré informados. Los quiero».

Les quiero ofrecer mis más sinceras disculpas porque no pude estar hoy en el escenario, tuve que venir al hospital porque me puse muy mal 😢, me trajeron a urgencias por un problema en el riñón. Muchas gracias a todos por preocuparse, los mantendré informados, los quiero! 💕 — Belinda (@belindapop) 7 de mayo de 2018

Por el momento se desconoce su estado de salud. Eso sí, su compañero Juan Magan no ha tardado en mandar sus mejores deseos a su amiga y desearle una pronta recuperación: «Recupérate pronto amiga, en Málaga te esperan para disfrutar de tu talento. Te queremos mucho. No es mi intención alarmar a nadie, pero sí enviarle mis mejores deseos así como dar a conocer su amor y ganas por estar hoy en Málaga. Enseguida os habla para que veáis que fue un susto que a veces te da la salud. Abrazo a todos y todas sus fans».