Brad Pitt se separa del sexo Brad Pitt. / EFE El actor ha acudido además a un centro especializado para tratar su problemas con la bebida EL COMERCIO Gijón Lunes, 19 marzo 2018, 03:40

Tras su complicada ruptura con Angelina Jolie, Brad Pitt no ha recuperado su estabilidad emocional, pero parece que está dispuesto a adoptar las medidas necesarias para lograrlo. El actor ha tomado la radical decisión de renunciar a su vida sexual durante los próximos doce meses y, además, ha acudido a un centro especializado para tratar su problemas con la bebida. «Se está poniendo más delgado, come saludablemente y ha eliminado el alcohol de su dieta», ha asegurado 'The Sun'.