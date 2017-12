El calvario de Gustavo González tras su divorcio El colaborador de 'Sálvame' se divorcia tras tener de amante a María Lapiedra siete años EL COMERCIO Jueves, 14 diciembre 2017, 18:13

Gustavo González ha sido uno de los colaboradores televisivos que nunca ha querido vender su intimidad o su vida privada. Hasta que se ha destapado el escándalo, o más bien se ha confirmado el rumor que le sobrevolaba. Y es que la verdad siempre sale a la luz. Ayer en 'Sálvame' el periodista habló sin tapujos de la que es la peor etapa de su vida y los verdaderos motivos de su divorcio.

María Lapiedra lleva meses asegurando que mantuvo una relación de siete años con el periodista mientras que estaba casado con la que es todavía su mujer, pero nunca la creyeron. Hasta ahora que él mismo ha confesado el romance entre ambos.

Unas declaraciones que han terminado por hacer mella en el matrimonio del comentarista de 'Sálvame', según publica ABC.es. González confirmaba esta misma semana en la revista Diez Minutos que su matrimonio está muerto. «Es cierto que me he separado. Conocí a mi pareja en selectividad; llevábamos más de 30 años juntos. Está siendo la etapa más complicada de mi vida», reconfirmaba en el plató de Telecinco.

Entre lágrimas, González reconoció en el espacio su relación con Lapiedra: «Es complicado, sobre todo por mis hijos. Le he contado cosas. Vino María Lapiedra, contó lo que contó y se lo he reconocido a mi pareja. Para ella fue difícil recuperar lo que he perdido. Tengo tanto cariño a mi esposa, que juro que me gustaría que fuese feliz. No se merece el daño que le he hecho, es un pedazo de mujer».

Unas palabras que han dejado con la boca abierta a María Lapiedra, que no esperaba que el tiempo le diese la razón. Ahora casada y con dos hijas, la colaboradora, tras las declaraciones de González, aseguró que ha sido el amor de su vida y que le gustaría hablar con él: «Tengo que ver bien todo lo que ha dicho en 'Sálvame', hablar con él y pensar. Mi marido está tranquilo, pero también tengo que hablarlo».

«Los colaboradores de 'Sálvame' sabían desde hace años que todo lo que contaba sobre nuestra vida juntos era verdad. Pero cuando me sentaba en las entrevistas hacían ver a la audiencia que no sabían nada y yo estaba mintiendo. Entiendo que querían proteger a su compañero porque estaba casado, pero yo jamás he contado una mentira en televisión», decía Lapiedra con rotundidad desde el programa de Divinity. Y añadía: «Yo no he sido una simple amante, conozco a sus hijos y ha sido el amor de mi vida. Hay una conexión especial entre nosotros y por eso al final siempre volvemos a hablar y a vernos. Siempre me ha ayudado, hasta me daba exclusivas para 'Cazamariposas'. Sé que actualmente no hay otra persona en su vida. Si me dice que la hay, le mato.