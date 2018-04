¿Qué le ha pasado a la cara de Tamara? La cantante ha recurrido a los retoques estéticos para lucir un rostro más joven EL COMERCIO Miércoles, 11 abril 2018, 17:42

Tamara Macarena Valcárcel, una de las cantantes más afianzadas del bolero español, ha vuelto a aparecer a escena pública con una cara muy rejuvenecida.

A sus 33 años, la artista está irreconocible. La cantante ha recurrido a los retoques estéticos para lucir un rostro más joven. Una decisión que no ha sentado demasdiado bien a sus fans, que no han tardado en mostrar su desaprobación acerca de su cambio estético. «Pero ¿qué te has hecho? Madre mía, es una pena que algunas personas no se acepten tras el paso del tiempo. Lamentable», ha sido uno de los comentarios recogidos a través de su cuenta oficial de Twitter.