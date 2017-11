El carbón se reinventa Laboratorios. En la imagen superior, Silvia Villar, en uno de los laboratorios del Incar. En la inferior, Roberto García, Pilar Gonzalez e Inés Durán. / DAMIÁN ARIENZA INSTITUTO NACIONAL DEL CARBÓN (INCAR) OVIEDOEl grafeno o la captura de CO2 son algunos de los campos de este centro, que cumple 70 años NOELIA A. ERAUSQUIN Domingo, 26 noviembre 2017, 02:16

Es el más veterano de los centros del CSIC en Asturias, pero ha sabido adaptarse a los tiempos. El Instituto Nacional del Carbón (Incar) tiene ya poco que ver con aquella entidad que vio la luz en pleno franquismo, en 1947, y hoy en día, cuando cumple 70 años, ha diversificado su actividad y trabaja en proyectos tan diferentes como la aplicación de materiales grafénicos a la biomedicina o cómo capturar el CO2. Precisamente cuando el carbón está más demonizado que nunca como fuente energética, el director de este centro, Fernando Rubiera, defiende su conversión hacia un combustible limpio, «entre comillas».

El Incar presume de haber creado la primera planta piloto en el mundo de captura de CO2 basada en el proceso de carbonatación-calcinación, que tuvo su traslación a la realidad en la central térmica de La Pereda. Con su tecnología se pueden evitar emisiones por parte de este tipo de instalaciones, tan en cuestión en los últimos tiempos. «El problema no es que se puedan contrarrestar, que ya se puede, sino su coste económico», subraya Rubiera, que también advierte del coste medioambiental de no hacerlo. «Tenemos tecnología para que el carbón sea limpio», asegura, aunque señala también que «en el medio plazo no habrá una industria sin contaminación. Lo importante es aplicar las mejores técnicas disponibles». Y estas han avanzado mucho en los últimos años, de forma que se han controlado ya emisiones como las de óxido de azufre o nitrógeno. Junto con Hunosa, en La Pereda se siguen desarrollando varios proyectos europeos para avanzar en el uso de esta tecnología que, según Rubiera, es de las más baratas a la hora de separar el CO2 de otros gases y así reducir la contaminación que emiten centrales como esta.

Aunque los 15 grupos de investigación con los que cuenta el Incar abordan distintos ámbitos de estudio, dos son las líneas principales: el desarrollo de materiales de carbono e inorgánicos para aplicaciones estructurales, energéticas y medioambientales, y las tecnologías limpias para la conversión y uso del carbón. También tiene un papel importante en sus investigaciones la biomasa y su coutilización con el carbón para la generación de energía y de hidrógeno. Estos desarrollos se centran en la interacción de las mezclas de combustibles durante estos procesos de cara a optimizarlos para aplicaciones particulares.

En total, el Incar está formado por 117 personas. De ellas, 33 son investigadores y 45 contratados y estudiantes que realizan su tesis doctoral, cifras que van bailando dependiendo de las convocatorias de fondos para la investigación. «Hemos acusado la crisis y tenemos una plantilla envejecida, con una media de edad de entre 54 y 55 años. Es urgente que la masa crítica de jóvenes aumente», afirma su director, a la vez que reconoce que la falta de reposición se nota. Por ello, ve el nombramiento de Rosa Menéndez como presidenta del CSIC algo muy positivo. «A ver si puede hacer algo por esto», espera. Sensibilidad hacia el Incar no le faltará, ya que fue su directora entre 2003 y 2008.

Son los gastos de personal los que más fondos se llevan en el centro. Con siete millones de presupuesto anuales, es la segunda entidad que más químicos e ingenieros químicos contrata de toda la región, solo por detrás de la Universidad de Oviedo, y debe cumplir cada año los ambiciosos objetivos que marca el CSIC, tanto de investigaciones como de publicaciones, tesis doctorales e ingresos de fondos europeos, planes nacionales y regionales o contratos con empresas, a las que dan servicio de forma constante. Es habitual, por ejemplo, que recurran a sus servicios para realizar análisis. «Siempre hemos cumplido al cien por cien», presume Rubiera, que también destaca la coordinación que existe con el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología, con el que comparten equipos y cierto campo de estudio, aunque en el caso del Incar se trabaja con nanomateriales de carbono grafíticos, frente a los inorgánicos del CINN.

Y como la investigación no se detiene, avanza nuevos campos de estudio para el Incar como las posibilidades que tiene el almacenamiento de energía, sistemas que permitan acumular el excedente de la generación eólica o hidráulica que se produce en un determinado momento para emplearlo cuando sea necesario. Una posibilidad paradójica para el Incar, porque es precisamente su inexistencia la que obliga a recurrir al carbón y a la generación térmica cuando faltan la lluvia y el viento.