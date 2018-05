Preocupación por el estado de salud de la madre de Jesulín de Ubrique La madre de Jesulín de Ubrique no pasa por su mejor momento, como bien ha explicado su hermana, Laly EL COMERCIO Gijón Lunes, 21 mayo 2018, 12:12

La matriarca del clan Janeiro, Carmen Bazán, no atraviesa uno de sus mejores momentos. Ha sido un año complicado para su familia. El estado de salud de María José Campanario, que sufre fibromialgia, ha sido una preocupación constante en los últimos meses.

Ahora, la salud de la matriarca se ha visto seriamente resentida. La madre de Jesulín no se encuentra muy bien. Así lo ha trasmitido su propia hermana, Laly Bazán, que ha asegurado que no está pasando por su mejor momento.

«Mi hermana anda regular, la verdad es que no está bien. Yo siempre que puedo me voy a dormir con ella a su casa para que no esté sola», explica su hermana tras las preocupantes bajadas de tensión que ha sufrido Bazán. Al parecer, según cuenta, se deben a las tensiones de los últimos meses por el estado de salud de María José Campanario. Por si fuera poco también le ha afectado el constante seguimiento de los medios de comunicación: «Su cuerpo ha reaccionado y ha dicho 'aquí estoy yo'. Ha estado a mil por hora, cuidando de los hijos de mi sobrino y soportando a la prensa que la seguía a todos los sitios y eso se sufre».

En junio de 2017, Carmen abrió las puertas de su casa en El Bosque (Cádiz) para sincerarse. Un piso de setenta metros cuadrados que Bazán sigue pagando y en el que vive sola. La progenitora de Jesulín aseguró que cobraba tan solo 487 euros al mes como pensionista y que son sus hijos quienes le ayudan.