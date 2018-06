Carmen Borrego, muy preocupada por la salud de su hermana Terelu Las críticas de algunos compañeros de profesión han afectado mucho a la colaboradora EL COMERCIO Domingo, 3 junio 2018, 17:37

Carmen Borrego acudió al plató de 'Sábado Deluxe' para avisar de que su hermana Terelu Campos se encuentra al límite y está muy preocupada por su estado de salud.

La colaboradora de televisión atraviesa un duro momento tras ser el blanco de cientos de críticas y ataques, algunos especialmente crueles, de antiguos compañeros de profesión y de algunos de sus compañeros de 'Sálvame'. «No es justo que por ser hija de quien somos nos llevemos todas las hostias del mundo», confesaba para luego añadir que ha llegado a pensar «que se iba a poner enferma» por todo lo que estaba sufriendo.

Carmen ha querido dar la cara por su hermana. «Terelu viene de un momento en que no estaba bien. Profesionalmente, puedes gustar o no, pero si hay algo que caracteriza a Terelu es que no es mala persona», comentaba.

Parece ser que ese linchamiento ha afectado mucho a la hija de María Teresa Campos que desde que se derrumbase en plató el pasado jueves, no ha vuelto a aparecer por Mediaset. «Está muy mal. No quiero ser tremendista, pero yo la veo destrozada, hundida, sin fuerzas», explicaba su hermana.

«No quiere hablar del tema. Cuando lo sacas, ella se cierra. Pero la conozco y por la cara que pone sé que está mal, muy mal. No quiero ser dramática, pero hubo un momento el otro día que temí que se pusiera enferma», dijo Carmen.