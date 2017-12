Carmen Lomana ataca a Las Campos: «La fealdad engancha» Carmen Lomana. / Luis Ángel Gómez. La socialité no entiende cómo una profesional como María Teresa Campos se presta a este tipo de espectáculos: «Está manejada por la necesidad» ELCOMERCIO.ES Viernes, 29 diciembre 2017, 17:36

El primera capítulo del reality Las Campos en su viaje a Nueva York no ha dejado indiferente a nadie. Para nuestra crítica Rosa Belmonte, «"Las Campos" divierte tanto por la edición como por las estrafalarias protagonistas. La tendencia al disfraz en el invierno neoyorquino ayuda. Sobra explicar quién es María Teresa Campos en la historia de la televisión española. Tampoco que la estrella de la familia en tiempos líquidos de realities es Terelu. Se ha entregado a la vía «de perdidos, al río» para mostrar a la cámara un comportamiento tan natural como ordinario.

Y como era de esperar, el primer episodio de esta peculiar familia ya está comenzando a recibir sus primeras críticas, tanto positivas como negativas.

Como no podía ser de otra manera, y tras su breve descuelgue mediático, Carmen Lomana ha aprovechado la ocasión para atacar la «sátira» de esta televisiva familia. Y, al parecer, le horroriza el espectáculo. «La fealdad engancha. Me empezaron a llamar mis amigas para hacer risas: "Por favor, sigue viéndolo". Y yo les decía que no, que está dañando a mi sentido estético».

La socialité, que se caracteriza por no tener pelos en la lengua a la hora de manifestarse sobre un tema público, ya sea político o social, ha dejado clara su opinión sobre el papel que Maria Teresa Campos está desempeñando en el programa: «Es estupenda. Ha hecho programas estupendos y por eso no entiendo por qué está haciendo estas cosas. Yo creo que está manejada por la necesidad, probablemente económica, si no no haría estas cosas o quizás porque le gusta. Cada uno hace con su vida lo que quiere, y de la misma forma que hace cada uno con su vida lo que quiere yo opino si me gusta o no me gusta», ha asegurado Lomana, contundente.

Más información en ABC.es