Carmen Lomana vuelve a 'atizar' a Belén Esteban Subraya que le debe dinero y que «el único mérito que tiene es hacerse la mártir» EL COMERCIO Gijón Jueves, 6 julio 2017, 13:58

Belén Esteban colecciona enemigos públicos. Tras ganar el juicio contra Toño Sanchís ha surgido una nueva batalla que lidiar. La última en atacar a 'la princesa del pueblo' no ha sido otra que Carmen Lomana. Para ponernos en situación habría que remontarse al 2011, donde Carmen dejó atrás el buen rollo con la Esteban e interpuso una demanda contra los colaboradores de 'Sálvame', en concreto contra la propia Belén Esteban, Mila Ximénez y Kiko Matamoros, por injurias y calumnias. Al parecer, Lomana cuenta tras ganar esa demanda todavía no ha recibido ni un euro y cansada de ver a Belén pidiendo lo suyo por los platós de televisión ahora ha decidido que ya es momento de pedir lo que le corresponde.

Es una vergüenza todos estos palmeros de Belén. Está bien,si le deben dinero los jueces dirán. A mi me dieron la razón en el Supremo. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 1 de julio de 2017

Dice que le pago por "mira quién baila" 400.000 € 😱y hay científicos y gente muy válida que no llegan a fin de mes. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 1 de julio de 2017

Belén Esteban que cara dura tienes.Yo llevo esperando 5 años y todavía no me has pagado.Recurriste hasta el final. El Supremo me dio l razón — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 1 de julio de 2017

«Belén no me ha pagado, ¿con qué autoridad moral habla esta señora? El único mérito que tiene es hacerse la mártir. Belén Esteban qué cara dura tienes. Yo llevo esperando 5 años y todavía no me has pagado. Recurriste hasta el final, el Supremo me dio la razón», escribe Lomana en su Twitter. «Espero que Belén Esteban tenga suerte a la hora de cobrar a Toño. Yo gané un juicio en el Supremo a Belén y todavía no he cobrado las costas», continúa tuiteando sin límite alguno.

Lomana, al límite

Por si esto fuera poco, Lomana también quiso dedicarle unas palabras al programa de éxito de las tardes de Telecinco: «Es una vergüenza todos estos palmeros de Belén. Es insoportable, cambio de canal. Belén Esteban, lo tuyo ha sido dinero, lo que vosotros me hicisteis fue dañar mi honor. Llamarme de todo sin motivo. Pu... analfabeta».