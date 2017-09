Jim Carrey preocupa a Hollywood tras su última y surrealista entrevista El intérprete dio anoche una de las entrevistas más extrañas que se recuerdan ELCOMERCIO.ES Martes, 12 septiembre 2017, 22:20

Jim Carrey vive un momento extraño. Él lo llama «fase espiritual», pero las reacciones y contestaciones que está mostrando a la prensa dibujan un actor «ido», más pendiente de una supuesta «esencia» que de la verdadera realidad que vive. Según publica 'ABC', hace apenas siete dias, en Venecia, el actor dijo que «hay un personaje que ha estado interpretándome toda mi vida, en realidad no soy yo». No fue la única respuesta de ese estilo: «No somos un yo, es una energía, un puñado de ideas sobre herencia y nacionalidad, sobre todas esas cosas que se supone que son un ancla para la existencia (...) pero en realidad no existes, solo eres ideas», recogía Efe.

Ayer lunes, durante una entrevista en la New York Fashion Week para 'E!', el actor volvió a actuar de manera errática y con respuestas «espirituales». Debía ser una alfombra roja más para un actor acostumbrado a los encuentros con la prensa. Alguna pregunta sobre moda, alabanzas a los organizadores y poco más. Así intentó «conducir» la entrevista la reportera, Catt Sadler, que pronto vio que su propósito era en balde. Nada más arrancar, Jim Carrey se puso a orbitar alrededor de ella. Después empezó un show que hizo que la reportera pusiera cara de no creerse lo que le estaba sucediendo. Hoy, esa mueca (por primera vez no es la de Carrey) se ha hecho viral.

«Yo no existo. Nuestro mundo no es nuestro mundo. No importamos, eso es una buena noticia». Fue una de las «lecciones» filosóficas que dejó. Aunque hay más: «No me he vestido. No existo. Sólo hay cosas ocurren», apostilló. El evento, una de las citas más importantes del mundo de la moda, también pasó por el filtro de la nihilista mente de Carrey. «Quería encontrar la cosa más insignificante a la que poder unirme, así que aquí estoy», le dijo a la sufrida reportera, que no sabía dónde meterse.

Hasta este mes de junio, Jim Carrey había estado lejos de la prensa. Se apartó en septiembre de 2015, después de que su exnovia Cathriona se quitara la vida. Entre rumores de depresión, el intérprete estuvo lejos de los focos hasta la presentación de 'I'm Dying Up Here', donde su estado físico también alertó a los seguidores.