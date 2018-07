La dramática historia de César Millán, el encantador de perros El presentador mexicano cruzó la frontera a EEUU con sólo 100 dólares y, aunque logró el «sueño americano», quiso terminar con su vida en 2010 EL COMERCIO Gijón Jueves, 5 julio 2018, 10:13

César Millán, conocido como 'el encantador de perros', ha logrado una fama mundial de la que pocos entrenadores de animales pueden presumir. Sin embargo, no todo en su vida fue siempre así, ya que llegó a su punto más bajo cuando despertó en un hospital psiquiátrico después de haber intentado suicidarse.

Con su compañía, César Millan Inc., había logrado crear un negocio de 100 millones de dólares, disfrutaba de su familia, que incluía a su fiel compañero Daddy, un pitbull al que César reconocía como su principal maestro en entrenamiento canino.

Sin embargo, la cuesta hacia abajo en la vida de Millán comenzó justamente cuando Daddy murió de cáncer en 2010.

Al poco, su mujer Ilusión (a la que no le gustaban los animales), le pidió el divorcio después de 16 años de matrimonio. Por si esto no fuera suficiente, también sus hijos creyeron que sus vidas estarían mejor sin él, ya que lo culpaban del reciente divorcio. El encantador de perros terminó viviendo en casa de uno de sus hermanos.

Además del golpe sentimental, César se dio cuenta de que había hecho malas inversiones que estaban mermando su capital. Se estaba quedando sin efectivo.

Todo este torbellino comenzó a afectar a su trabajo, ya que como se sentía inestable, las mascotas de sus clientes dejaron de sentir confianza en él.

César se bebió un cóctel de pastillas para terminar con su vida.

César sobrevivió y despertó en el pabellón de un hospital psiquiátrico. Supo que su intento había fallado. Así que comenzó desde cero. Logró tener un nuevo compañero canino, un pitbull cachorro llamado Junior y se retiró a un nuevo terreno de más de 174 mil metros cuadrados para entrenar perros.

Así ha sido la fórmula de Millán contra la depresión: trabajo duro.

Ahora, en medio de la crisis que el gobierno de Estados Unidos ha desatado en la frontera con México, César decidió desafiar a Donald Trump. Así, el pasado 19 de junio, el ex presentador de National Geographic sugirió al presidente adoptar a un animal para evitar «separar familias». «Los perros humanizan a la gente. Necesita un Golden Retriever para suavizarse», comentó a TMZ.

Confesó que desde pequeño soñaba con emigrar al norte. «Cuando tenía 13, le dije a mi madre 'mamá, ¿crees que puedo ser el mejor entrenador de perros del mundo?', después de ver 'Lassie y Rin Tin Tin'. (...) Entonces, '¿dónde vivía Lassie y Rin Tin Tin?' ¡En Estados Unidos!».

Millán llegó a frontera en autobús y conoció, por primera vez, lo que era el miedo. «Lo que ves es gente queriendo aprovecharse de ti. Pueden venderte, pueden matarte por órganos. Morir es más probable que conseguir saltar», declaró.

Por otra parte, afirmó que a veces él mismo se dejaba atrapar por la policía fronteriza. «Porque los americanos te alimentan. Cuando te atrapan, te alimentan. La policía mexicana no te alimenta. Muchas veces no comía, porque quería ahorrar mis 100 dólares», expresó. Un ahorro que, a pesar del peligro, le salvó la vida: «Cuando crucé, por fin, un hombre delgado vino hacia mí, muy sucio, fumando un porro y me dijo 'por cruzar la frontera te cobro 100 dólares.' Era todo lo que tenía, era una señal. Él conocía el camino».