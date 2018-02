Chabelita, la hija de Isabel Pantoja, agredida por los 'fans' de su madre «Me bloqueé y lo único que se me ocurrió fue empujarla», explica la joven EL COMERCIO Gijón Miércoles, 21 febrero 2018, 08:49

Chabelita , la hija menor de la cantante Isabel Pantoja no ha salido de un lío cuando ya está metida en otro. En esta ocasión, la joven ha tenido que denunciar a través de las redes sociales la agresión por parte de unos supuestos fans de su madre a la entrada de una discoteca.

La hija de la Pantoja contó esta desagradable situación en su blog de MTMAD: "Yo estaba con unos amigos míos, era la única chica y solo conocía a dos de ellos. Fuimos a tomar algo porque era el cumpleaños de uno. De golpe, se me acercan dos chicas y un chico. Bueno, ellas ya eran un poco mayorcitas, y me piden una foto", explica Isa Pantoja.

Sin embargo, aunque hasta este momento todo fuera con normalidad, la hermana de Kiko Rivera sufrió un momento bastante desagradable. Aunque la joven aceptó posar en la foto, pidió primero a los seguidores de su madre que la dejaran acomodarse, ya que acababa de llegar. Así, Isa siguió caminando y fue en ese momento cuando una de las jóvenes le tiró del pelo: "Me bloqueé y lo único que se me ocurrió fue empujarla para que me soltara porque yo soy cero peleona" confiesa Chabelita en su blog.

Finalmente, la joven ha decidido no denunciar, debido al alto estado de embriaguez de sus agresores. Además, también reconoce que seguir dándole importancia crearía de nuevo un revuelo mediático innecesario en su entorno.